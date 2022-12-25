На сухогрузе у берегов Турции в Черном море прогремел взрыв
На грузовом корабле, стоявшем у берегов Турции в Черном море, прогремел взрыв. Об этом 25 декабря сообщил телеканал Al-Hadath.
Капитан судна числится пропавшим без вести. 16 членам экипажа удалось спастись, их госпитализировали.
Сухогруз шел под флагом Панамы на погрузку угля в порт Трабзон. По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа.
Большую часть команды судна составляют египтяне, также в экипаже присутствуют граждане Албании, Грузии и Украины.
9 ноября турецкий рыбацкий катер подорвался на дрейфующей украинской мине в Черном море. Инцидент произошел в северо-западном регионе Турции Кыркларели. В результате лодка потеряла ход, находившиеся рядом катера привязали судно, чтобы оно не утонуло.