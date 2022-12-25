В Великобритании пьяные Санта-Клаусы на танке заблокировали въезд в деревню
Группа нетрезвых военных реконструкторов в костюмах Санта-Клауса пыталась въехать в британскую деревню Ангаррак на танке, однако техника забуксовала и перекрыла движение. Об этом 23 декабря сообщает Cornwall Live.
На кадрах видно, как пьяные мужчины в костюмах Санта-Клауса перекрыли движение из-за того, что их транспорт забуксовал по дороге в деревню.
«Вы не можете проехать на танке. Здесь припаркованы машины, вы не проедете», — попыталась остановить мужчин женщина — дорожный инспектор, однако реконструкторы проигнорировали ее слова.
В результате, после того как бронетехника застряла на дороге, дорожной полиции пришлось перекрывать движение для того, чтобы вытащить ее. Из-за инцидента большое количество туристов не смогли попасть в Ангаррак и посмотреть на украшенную по-новогоднему туристическую деревню.
24 декабря Объединенное командование воздушно-космической обороны Северной Америки сообщило о том, что упряжка волшебных оленей Санта-Клауса, который в канун Рождества развозит подарки детям по всему миру, пролетела над Москвой.