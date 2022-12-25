Первый самолет прибыл в Великий Устюг после реконструкции аэропорта

Первый самолет прилетел в Великий Устюг после реконструкции местного аэропорта. Об этом 25 декабря говорится в сообщении на сайте администрации Вологодской области.

«Первый самолет «Сухой Суперджет-100» прилетел сегодня в Великий Устюг из Череповца», — отметили в администрации региона.

Во время реконструкции аэропорта взлетно-посадочная полоса была удлинена с 1300 до 1799 м. Специалисты уложили асфальтовое покрытие, поставили ограждение, дренаж, установили светосигнальное оборудование.

По завершении реконструкции Росавиация дала разрешение на ввод аэропорта в эксплуатацию.

Работы прошли в рамках нацпроекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». На эти цели из федерального и областного бюджетов было направлено более 1 млрд рублей.

«Четыре года не летали сюда самолеты, а теперь вотчина Деда Мороза вернула себе статус авиационной резиденции любимого сказочного героя», — отметил глава Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько.

Самолеты будут прилетать в Великий Устюг пять раз в неделю, рейсы будут совершаться из Череповца и Вологды. Время полета составляет один час.

Ранее, 13 декабря, сообщалось, что работу астраханского аэропорта не будут приостанавливать на время реконструкции. Реконструкцию включат в проект комплексной программы магистральной инфраструктуры РФ на период 2025–2030 годов.