Астраханский аэропорт не будут закрывать на время реконструкции
Работу астраханского аэропорта не будут приостанавливать на время реконструкции. Об этом во вторник, 13 декабря, пишет «Астрахань-24».
Как отмечается в материале, подготовка к работам ведется с 2019 года компанией «Новапорт» и администрацией региона. В холдинге рассказали, что на данный момент проведены предпроектные проработки и инструментальные исследования плоскостных сооружений. Реконструкцию включат в проект комплексной программы магистральной инфраструктуры РФ на период 2025–2030 годов.
О том, что аэропорт может временно закрыться, ранее писали некоторые астраханские СМИ и паблики в социальных сетях. Однако, как уточняет издание, от этой идеи отказались.
«В рамках государственно-частного партнёрства на 2025–2026 годы параллельно с реконструкцией полосы в аэропорту Астрахани запланировано строительство нового аэровокзального комплекса, общая площадь которого составит 6–8 тыс. кв. м», — также приводит «Астрахань-24» слова заместителя гендиректора «Новапорта» Сергея Дмитриева.
Ранее, 8 декабря, сообщалось, что до конца 2022 года в Якутии вновь заработают три реконструированных аэропорта. Ремонт проводят в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.