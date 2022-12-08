Три аэропорта в Якутии откроют до конца года после ремонта

До конца 2022 года в Якутии вновь заработают три реконструированных аэропорта. Ремонт проводят в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

Так, в ближайшее время введут в эксплуатацию служебно-пассажирские помещения в аэропортах Хандыги и Сангара, а также здание аэровокзала Нерюнгри.

Глава Якутии Айсен Николаев сообщал, что всего в республике действует 31 аэропорт. Большинство объектов построили в 1940–1950-х годах. Есть даже аэродромы с грунтовыми взлетно-посадочными полосами, которые подтапливаются во время паводков.

В рамках комплексного плана до 2024 года должны реконструировать 15 аэропортов. В некоторых реконструкция уже завершена. Не менее важным вопросом остается обеспечение аэропортов современной техникой, говорил Николаев, чьи слова приводит ИА YakutiaMedia.

Сейчас ремонт проводится в 12 аэропортах, в том числе в Полярном, Усть-Нере. Работы завершают в аэропортах в Вилюйске, Депутатском и Белой Горе.

ИА SakhaNews пишет, что в этом году в рамках реконструкции аэропорта Олекминска планировалось обустроить рулежную дорожку и саму взлетно-посадочную полосу, перрон, начать строить склад горюче-смазочных материалов, КПП и очистные сооружения, а также заключить договоры на поставку оборудования. Однако до сих пор много из намеченного не сделано. Например, не завершено строительство склада ГСМ, а КПП не оборудован.

В конце октября власти Якутии предложили увеличить продолжительность работы аэропортов. Если рейсы будут задерживать из-за погодных условий, это позволит осуществить вылет в тот же день в более позднее время вместо того, чтобы переносить на другую дату.