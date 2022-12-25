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Японский эксперт назвал самолет Ан-12 шедевральным
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Японский эксперт назвал самолет Ан-12 шедевральным

Японский эксперт Танэяма: Ан-12 — шедевральный транспортный самолет
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Фото: РИА Новости/Анатолий Медведь
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Специалист японского портала Traffic News Масао Танэяма рассказал о том, чем хорош советский транспортный самолет Ан-12.

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«Всего в СССР было построено 1243 единицы Ан-12 — шедеврального транспортного самолета восточного блока», — пишет он.

Эксперт похвалил характеристики взлета и приземления на короткие взлетно-посадочные полосы (ВПП) и отметил, что они превосходны. Он отметил, что самолету необходимо было всего 600 м ВПП для эффективного взлета и посадки, а сам борт мог перевозить на себе сотню бойцов Воздушно-десантных войск (ВДВ) в полной экипировке.

По словам эксперта, Ан-12 отличается надежностью, простотой в обслуживании, а также способностью функционировать в очень сложных условиях климата. В своей статье он также добавил, что, несмотря на схожесть советского самолета с Lockheed C-130 Hercules, между ними есть ряд отличий в носовых частях. В частности, Ан-12 оборудован носовыми иллюминаторами для обеспечения хорошего обзора спереди и снизу, что является отличительной чертой советских самолетов.

Танэяма напомнил, что самолет активно использовался советскими войсками в ходе войны в Афганистане, где получил прозвище «Черный тюльпан», а позднее производился по лицензии в КНР для нужд Народно-освободительной армии Китая (НОАК) под названием Y-8.

Ранее, в марте прошлого года, Танэяма указал в своей статье о самолетах линейки Ан, что авиастроительная компания «Антонов» создала «невероятные машины». Среди сильных сторон он перечислил возможность эксплуатации в условиях пересеченной местности, а также в нахождении на борту специальных иллюминаторов в нижней части лайнера для наиболее безопасной посадки самолета в трудных условиях.

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