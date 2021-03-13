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В Японии оценили «невероятные» советские самолеты

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Японские читатели Yahoo News Japan поделились впечатлениями о советских самолетах Ан-225 «Мрия», Ан-124 «Руслан» и Ан-22 «Антей». Комментарии пользователи Сети оставляли под статьей, которая была опубликована во вторник, 9 марта, на сайте издания.

Автор материала Масао Танэяма отмечает, что авиастроительная компания «Антонов» создала «невероятные машины». Их сильные стороны заключаются в возможности эксплуатации в условиях пересеченной местности, а также в нахождении на борту специальных иллюминаторов в нижней части лайнера для наиболее безопасной посадки самолета в трудных условиях.

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«Эти самолеты также могут выполнять задачи, которые не под силу другой военной технике. Надо забить под завязку грузовые отсеки этих лайнеров вакциной от COVID-19 и развести по миру», — написал один из пользователей Сети.

Он также заявил, что хотел бы увидеть такую машину вживую. Другой читатель издания присоединился к предложению и сообщил о том, что востребованность «прекрасного примера авиастроительного искусства» крайне важна в современном мире.

«Это легендарные самолеты. Жаль, что у Японии их пока нет», — пояснил он.

16 января Министерство обороны России опубликовало видео, на котором запечатлен первый полет сразу шести военно-транспортных самолетов Ан-124 «Руслан». Он прошел в Брянской области на высоте свыше 4 тыс. м. Управление самолетами осуществляли экипажи Сещинского и Тверского авиационных полков. Средняя скорость составила 500 км/ч, протяженность маршрута — 600 км.

Ан-124 — советский тяжелый дальний транспортный самолет. В производстве компонентов для него в СССР участвовали более сотни предприятий в России, Украине, Узбекистане и других советских республиках. После распада СССР и остановки серийного производства на заводах остался задел, дособранный в постсоветское время. Он способен поднять в воздух более 120 т груза и совершить полет на расстояние более 7 тыс. км.

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