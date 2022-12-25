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Тысячи домов остались без электричества из-за снегопада в Японии

На севере Японии 19 тыс. домов остались без электричества из-за снегопада
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Фото: REUTERS/Mandatory credit Kyodo
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Тысячи японских домохозяйств остались без доступа к электричеству после того, как страну накрыл мощный снегопад. Об этом в воскресенье, 25 декабря, сообщает телеканал NHK.

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Отмечается, что наибольшее число отключений фиксируется на севере. Так, в префектуре Хоккайдо обесточены по меньшей мере 19 тыс. домов.

Между тем в префектуре Ниигата в центральной Японии активно ведутся ремонтно-восстановительные работы. На сегодняшний день в этом районе без света и электроэнергии остаются порядка 4,8 тыс. абонентов.

Согласно последней информации, из-за опасных погодных условий погибли не менее 10 человек, еще 48 получили травмы. Большинство из них — пожилые люди, пытавшиеся самостоятельно разобрать снежные завалы. Жители страны вынуждены приступать к уборке, иногда не дожидаясь окончания снегопада, так как конструкции домов могут обрушиться под весом осадков.

Власти Японии призывают жителей не убирать снег в одиночку, соблюдать меры предосторожности, а также использовать защитные средства, особенно во время работ на крыше.

Ранее, 19 декабря, сообщалось об одном погибшем и двух пострадавших.

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