В Японии из-за снегопадов погиб человек и еще два получили травмы

Один человек погиб и еще двое получили травмы из-за сильных снегопадов в Японии, сообщает 19 декабря агентство NHK.

«По данным полиции, около 9:30 утра 19-го числа полиция была уведомлена о том, что мужчина, который 18-го числа отправился убирать снег с крыши дома в Таго, деревня Хигаси Нарусэ, не вернулся. Когда полиция и пожарные прибыли на место происшествия, они нашли Кадзуо Сасаки (73 года), сотрудника компании из города Юрихондзё, мертвым в снегу», — сообщает агентство.

По версии полиции, погибший сорвался с крыши во время уборки и был погребен под завалом снега, преимущественно влажного и тяжелого. Жители страны вынуждены убирать его, иногда не дожидаясь окончания снегопада, так как крыша может не выдержать под весом скопившихся осадков.

Кроме того, два человека из префектуры Ниигата получили травмы.

«По данным префектуры Ниигата, по состоянию на 15:00 19-го числа два человека получили ранения из-за сильного снегопада, продолжавшегося с ночи 18-го», — сообщает агентство.

Ранее 19 декабря в Приморском крае объявили штормовое предупреждение, так как в регионе с 21 по 23 декабря прогнозируется сильный снегопад. Ожидается, что осадки начнутся вечером в среду в юго-западных районах Приморья. Затем циклон распространит влияние на весь регион.