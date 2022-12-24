Реклама
Прямой эфир
Армия
ВС РФ уничтожили до 50 военных ВСУ на купянском направлении
Мир
Немцев возмутил призыв согреваться на Рождество свечами на елке
Армия
В ходе спецоперации на Украине уничтожены двое наемников из Грузии
Армия
Минобороны сообщило об уничтожении группы наемников на донецком направлении
Мир
В Киеве возмутились из-за слов телеведущего Такера Карлсона о Зеленском
Происшествия
Число погибших при пожаре в приюте для бездомных в Кемерове возросло до 22
Мир
Германии предрекли участь государства-банкрота
Спорт
Все игроки «Виннипега» поздравили Овечкина с выходом на второе место по шайбам в НХЛ
Общество
В Херсонской области за месяц задержаны восемь пособников ВСУ
Общество
Раненного в Донецке Рогозина доставили в госпиталь в московском регионе
Мир
В Newsweek усомнились в скором применении Украиной ЗРК Patriot
Мир
Санта-Клаус отправился в 67-е путешествие по миру

Собственнику нелегального приюта в Кемерово грозит до 10 лет лишения свободы

0
Выделить главное
вкл
выкл

Следователи предъявили обвинение организатору приюта в Кемерово. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает телеканал «Известия». Ранее правоохранители нашли саму владелицу здания. Женщина сдавала частный дом в аренду. Пожар в нелегальном приюте произошел ночью. В результате ЧП погибли по меньшей мере 22 человека. Медицинская помощь потребовалась шести пострадавшим.

«Состояние одного пациента средней степени тяжести, проводится симптоматическое лечение, состояние второго пациента тяжелое. На этапе медицинской эвакуации были проведены все правильные мероприятия», — рассказал главный специалист комбустиолог Кемеровской области Андрей Денисов.

Предварительно, причиной ЧП мог стать неисправный котел отопления.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022