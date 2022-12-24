Собственнику нелегального приюта в Кемерово грозит до 10 лет лишения свободы
Следователи предъявили обвинение организатору приюта в Кемерово. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает телеканал «Известия». Ранее правоохранители нашли саму владелицу здания. Женщина сдавала частный дом в аренду. Пожар в нелегальном приюте произошел ночью. В результате ЧП погибли по меньшей мере 22 человека. Медицинская помощь потребовалась шести пострадавшим.
«Состояние одного пациента средней степени тяжести, проводится симптоматическое лечение, состояние второго пациента тяжелое. На этапе медицинской эвакуации были проведены все правильные мероприятия», — рассказал главный специалист комбустиолог Кемеровской области Андрей Денисов.
Предварительно, причиной ЧП мог стать неисправный котел отопления.
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