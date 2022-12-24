Жителей Самарской области предупредили об усилении ветра

В Самарской области днем в субботу, 24 декабря, ожидается усиление ветра. Об этом пишет НИА «Самара» со ссылкой на региональное управление МЧС.

Порывы юго-западного и южного ветра будут достигать 17 м/с. В регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности.

В ведомстве призвали местных жителей быть осторожными, не выходить из зданий без особой необходимости, а на улице не стоять у шатких конструкций. Также не следует подходить к оборвавшимся электропроводам и парковать автомобили под деревьями.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что оттепель в Москве продлится до конца недели.

До этого, 19 декабря, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что к концу недели в Москве начнется оттепель с температурой от –3 до +3 градусов. Он также призвал местных жителей быть аккуратнее, поскольку в регионе ожидаются снег, мокрый снег и дождь.



