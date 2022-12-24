Фура сбила пешехода на трассе в Брянской области

Грузовой автомобиль сбил нетрезвого пешехода на трассе в Брянской области. Об этом в пятницу, 23 декабря, пишет NASHBRYANSK.RU со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

Инцидент произошел ранее в этот день в 01:40 на 80-м км автодороги Брянск – Новозыбков – граница с Республикой Беларусь.

По предварительной информации, 45-летний водитель автомобиля Renault с полуприцепом сбил 39-летнего мужчину на проезжей части.

В результате пешеход получил сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб подбородка. Его госпитализировали.

Как отметили в ГИБДД, пешеход был в нетрезвом состоянии.

Этим же утром в Советской Гавани (Хабаровский край) самосвал столкнулся с автобусом, в салоне которого находились 29 человек. Пострадали 10 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии в реанимации.