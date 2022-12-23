Перед Новым годом увеличилось число поддельных сайтов ушедших из РФ брендов

В дни, когда большинство россиян выбирает подарки к Новому году, появляется огромное количество так называемых фишинговых сайтов, копирующих оригинальные страницы известных интернет-магазинов. Пострадавшие от рук мошенников граждане в пятницу, 23 декабря, поделились своим неудачным опытом с «Известиями», а эксперты рассказали, как избежать подобной ситуации.

Елизавета Марова из Санкт-Петербурга поверила рекламе на сайте одного из маркетплейсов и решила заказать предмет для укладки волос, который в России сейчас не продается.

«Скинула ссылку, посчитали примерно по курсу цену, и я им скинула деньги», — рассказывает Марова, потерявшая по итогам несостоявшейся покупки около 36 тыс. рублей.

После получения денег «менеджеры» сайта перестали отвечать на сообщения, просто заблокировав номер телефона доверчивой клиентки.

В полиции по факту произошедшего начали доследственную проверку, по итогам которой будет решено, заводить ли уголовное дело.

Однако и представители правоохранительных органов, и эксперты в области кибербезопасности утверждают, что шансы найти и наказать мошенников очень малы.

«Вначале это глухие дела. Их заводят обычно по факту хищения денежных средств, когда не установлены лица, совершившие преступление. А потом, если кого-то ловят и он начинает давать показания, и всплывает обстоятельство, что по этой ситуации дело имеется, — тогда начинается полноценное расследование», — рассказала адвокат по киберпреступлениям Юлия Канунникова.

Эксперты в сфере интернет-торговли при покупке через интернет-магазины советуют обращать внимание на несколько важных моментов.

Так, если интернет-площадка предлагает в качестве единственного возможного способа оплаты только перевод денег на карту — скорее всего, это мошенники. Добросовестные магазины, как правило, предлагают клиенту множество способов расплатиться.

Следует также с опаской относиться к фишинговым сайтам, которые полностью визуально копируют популярные интернет-ресурсы. Отличаются они только интернет-адресом, где может быть заменена одна или несколько букв.

Эксперт в области информационной безопасности Анатолий Лебедев 20 декабря назвал способ отличить настоящий сайт банка от фишингового. По его словам, нужно внимательно читать название ссылки банка при переходе, поскольку полностью скопировать адрес настоящего сайта аферистам не удается.

Накануне стало известно, что за 11 месяцев 2022 года Центробанк РФ заблокировал 2400 фишинговых сайтов, имитировавших ресурсы настоящих банков. Это на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Фишинговые ресурсы мошенники используют для хищения денег у граждан, причем подделывают преимущественно ресурсы известных банков