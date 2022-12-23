Умер автор песен Элтона Джона Том Белл

Американский композитор ямайского происхождения Том Белл, писавший песни в том числе для британского певца Элтона Джона, умер на 80-м году жизни. Об этом 22 декабря сообщило издание Deadline.

Белл скончался в Беллингеме, штат Вашингтон. Информацию о кончине подтвердил его юрист Майкл Сильвер. Он не указал причины смерти.

Американский музыкант Найл Роджерс написал в Twitter о смерти Белла, назвав его одним из величайших авторов и продюсеров всех времен, и выразил соболезнования семье и друзьям композитора.

Том Белл вместе с другими продюсерами и авторами песен Кенни Гэмблом и Леоном Хаффом являются создателями стиля соул-музыки 1960-1970-х годов, получившего название «Звук Филадельфии». Белл писал песни для таких артистов, как Элтон Джон, Тэдди Пендерграсс, Дэнис Уильямс и Джонни Мэтис, а также работал с музыкальной группой The Imperials.

В 1975 году Белл стал лауреатом премии «Грэмми» в категории «Лучший продюсер года». В 1993 году он получил звезду на Аллее славы Филадельфийского музыкального альянса. Включен в Зал славы авторов песен.