ГИБДД Москвы выявила за неделю 271 водителя с признаками опьянения

Сотрудники столичной Госавтоинспекции с начала текущей недели выявили 271 водителя с признаками алкогольного опьянения. Об этом ведомство рассказало 23 декабря в своем официальном Telegram-канале.

По данным работников ГИБДД Москвы, у 115 водителей было установлено состояние опьянения сразу. 133 человека, находившиеся за рулем, отказались от прохождения процедуры освидетельствования, что косвенно указало на их виновность.

В ведомстве отметили, что из общего количества задержанных водителей 23 повторно сели за руль будучи в нетрезвом виде не смотря на то, что ранее они были лишены права управления автомобилем. В итоге таким водителям грозит уголовная ответственность.

В преддверии выходных дней столичная Госавтоинспекция настоятельно предупредила водителей о последствиях нетрезвого вождения — зачастую такие факты приводят к трагедиям. ГИБДД Москвы рекомендовала не совершать таких ошибок и не садиться за руль в состоянии опьянения, беречь свою и чужие жизни.

6 декабря столичная Госавтоинспекция сообщила, что с начала 2022 года пресекла почти 65 тыс. нарушений правил перевозки детей в автомобилях. По данным столичных инспекторов ДПС, в 64 758 случаях водители пренебрегли детской безопасностью с начала текущего года. За нарушение этих правил в соответствии с ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере 3 тыс. рублей, для должностных лиц — в размере 25 тыс. рублей, а для юридических — 100 тыс. рублей. В ГИБДД Москвы подчеркнули, что только с 12 лет ребенок может пользоваться штатным ремнем безопасности авто и располагаться в машине на переднем или заднем сиденье.