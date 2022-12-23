В Турции предотвратили попытку продажи 700-летней рукописной Торы за $1,5 млн

Полицейские в Турции задержали мужчину, пытавшегося продать за $1,5 млн рукописную версию Торы, которой не менее 700 лет. Об этом 22 декабря сообщило агентство IHA.

Полицейские задержали злоумышленника в городе Буланджак. Сотрудники правоохранительных органов узнали о том, что мужчина прибыл из Стамбула и ищет покупателей, готовых приобрести Тору за $1,5 млн.

Злоумышленнику предъявили обвинения в нарушении закона о защите культурных ценностей. Тору передали администрации музея города Гиресун.

Тора — основная священная книга в иудаизме.

Два года назад древнюю Библию, украденную из музея сирийского города Алеппо, обнаружили у контрабандистов в провинции Газиантеп на юге Турции, пишет «Газета.Ru».

19 декабря сообщалось, что две гражданки Украины были задержаны в Болгарии на контрольно-пропускном пункте (КПП) на границе при попытке провезти в белье 12 кг золота.