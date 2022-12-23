Новый мост установили на железнодорожном перегоне в Удмуртии

Новый однопролетный мост установили на железнодорожном перегоне Можга – Пычас в Удмуртии. Об этом сообщает ИА «Сусанин» со ссылкой на информацию Горьковской железной дороги.

Переправа обеспечивает пропуск грузовых и пассажирских поездов через реку Вала по направлению Екатеринбург – Юдино. Длина моста составляет 60 м. Капитальный ремонт объекта проводился в несколько этапов. Сначала специалисты усилили опоры моста, а затем демонтировали старое сооружение. В финале рабочие установили новый металлический пролет.

Современная конструкция способна выдержать поезда повышенного веса. Прежний мост прослужил свыше 60 лет и не соответствовал требованиям безопасности.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии началась подготовка проектной документации по реконструкции дороги Ижевск – Аэропорт. Проезжую часть расширят на участке протяженностью 2,8 км.