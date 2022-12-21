Дорогу Ижевск – Аэропорт планируют перестроить в Удмуртии

В Удмуртии началась подготовка проектной документации по реконструкции автодороги Ижевск – Аэропорт. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Согласно плану, проезжую часть расширят на участке протяженностью 2,8 км от поселка Октябрьский до пересечения дорог на аэропорт. Также запланировано строительство путепровода, нового моста через реку Позимь и развязки. Транспортные потоки будут разделены металлическим ограждением, пишет ИА «Сусанин».

«В новом проекте мы хотим учесть перспективную застройку поселка Октябрьский, где на участке между автосалоном и железной дорогой планируется многоэтажная жилая зона. Здесь будут обустроены новые остановки общественного транспорта, надземный пешеходный переход», — рассказал и.о. начальника КУ УР «Управтодор» Роман Агафонов.

В 2023 году проект реконструкции направят на госэкспертизу. На данный момент стоимость его реализации оценивается примерно в 1,5 млрд рублей. Само строительство запланировано на 2024–2025 годы.