В конгрессе США призвали возбудить четыре уголовных дела против Трампа

Против Дональда Трампа могут возбудить четыре уголовных дела. Процесс инициирует специальный комитет палаты представителей США, передает телеканал «Известия». Соответствующие рекомендации уже дали министерству юстиции. Бывшего президента Америки обвиняют в содействии мятежу и подстрекательстве. События произошли 6 января прошлого года. Толпа сторонников Трампа ворвалась в здание конгресса. Люди пытались помешать утверждению победы на президентских выборах Джо Байдена.

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