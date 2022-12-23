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В конгрессе США призвали возбудить четыре уголовных дела против Трампа

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Против Дональда Трампа могут возбудить четыре уголовных дела. Процесс инициирует специальный комитет палаты представителей США, передает телеканал «Известия». Соответствующие рекомендации уже дали министерству юстиции. Бывшего президента Америки обвиняют в содействии мятежу и подстрекательстве. События произошли 6 января прошлого года. Толпа сторонников Трампа ворвалась в здание конгресса. Люди пытались помешать утверждению победы на президентских выборах Джо Байдена.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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