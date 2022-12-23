Умер российский художник Виктор Умнов

В Москве на 92-м году жизни скончался Виктор Умнов — известный российский художник и график. Об этом 23 декабря сообщил источник «Известий».

По его информации, тело художника нашли утром в пятницу в его квартире на улице Бакинских Комиссаров.

Умнов был членом Союза художников СССР, а также работал в Мастерской рекламно-прикладной и промышленной графики.

Работы художника находятся в собраниях Третьяковской галереи, Русского музея и других музеев крупнейших городов России, а также в частных коллекциях по всему миру.