Еврокомиссия заблокировала предназначенные Венгрии €22 млрд

Еврокомиссия заблокировала €22 млрд на финансирование Венгрии. Деньги должны были пойти на социальные программы, передает телеканал «Известия». Финансирование заморозили под формальным предлогом. Венгрию обвинили в невыполнении обязательств перед Еврокомиссией. От правительства Виктора Орбана требовали выполнить 17 условий. Ранее Венгрия критиковала санкционную политику ЕС. Будапешт продолжает покупать российские нефть и газ и отказывается поставлять вооружения для Украины.

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