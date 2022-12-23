Реклама
Прямой эфир
Спорт
Трусова снялась с чемпионата России по фигурному катанию
Мир
Постпред Украины разозлил американцев флагом США в желто-голубом цвете
Мир
На юге Украины объявлена воздушная тревога
Общество
В Москве из-за непогоды отменено или задержано больше 50 рейсов
Мир
Посол Кении ответил на слова Борреля о «не знающих Путина» африканцах
Общество
В Запорожье, ЛНР и ДНР появятся новые педагогические вузы и колледжи
Мир
Глава МИД Китая заявил о постоянной поддержке мира на Украине
Мир
Посол Кении рассказал о работе над запуском прямых рейсов в Россию
Армия
Марочко заявил о переброске Киевом сил на краснолиманское направление
Мир
В МИД РФ рассказали об отношениях Москвы и Вашингтона «на последнем издыхании»
Мир
В столице Пакистана прогремел взрыв
Общество
Умер российский художник Виктор Умнов

Российский претендент на «Оскар» рассказал о своем фильме

0
Фото: Albireo Films
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Три месяца на берегу Чукотского моря, почти без связи с внешним миром, практически в первобытных условиях — такова цена, которую заплатили Максим и Евгения Арбугаевы за свой фильм «Выход».

«Мой фильм был последним советским, претендовавшим на «Оскар»
Худрук «Школы современной пьесы» Дмитрий Астрахан — о поиске спонсоров, новой метле в театре и помощи Свердловского обкома партии

Американская киноакадемия включила его в шорт-лист претендентов на «Оскар» за лучший короткометражный документальный фильм. «Выход» рассказывает о том, как ученый-биолог наблюдает (и уже не первый год) за массовой миграцией моржей, связанной с глобальным потеплением.

Животные собираются стаей до 100 тыс. особей на маленьком пятачке земли и воды, они давят друг друга, дерутся, гибнут в этой огромной «толпе». Зритель вместе с ученым наблюдает за этим из маленького деревянного домика и помогает тем, кому успевает.

«Это целиком авторское кино. Мы делали его на свои деньги, без давления продюсеров или заказчиков, никуда не спешили. Монтаж был сложный, и нужно было, чтобы всё сложилось окончательно. В итоге для меня это оказался лучший опыт за всё то время, что я работаю в кино», — рассказал «Известиям» Арбугаев.

После премьеры на Берлинском кинофестивале «Выход» участвовал в более чем 30 международных смотрах, удостоился ряда наград. В России получил приз на «Послании к человеку», а также стал обладателем главной премии документального кино в стране «Лавр». 24 февраля станет известно, попал ли «Выход» в число номинантов.

Подробности читайте в эксклюзивном интервью «Известий»:

«Выход» — есть: какой российский фильм поборется за «Оскар»

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022