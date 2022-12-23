Российский претендент на «Оскар» рассказал о своем фильме

Три месяца на берегу Чукотского моря, почти без связи с внешним миром, практически в первобытных условиях — такова цена, которую заплатили Максим и Евгения Арбугаевы за свой фильм «Выход».

Американская киноакадемия включила его в шорт-лист претендентов на «Оскар» за лучший короткометражный документальный фильм. «Выход» рассказывает о том, как ученый-биолог наблюдает (и уже не первый год) за массовой миграцией моржей, связанной с глобальным потеплением.

Животные собираются стаей до 100 тыс. особей на маленьком пятачке земли и воды, они давят друг друга, дерутся, гибнут в этой огромной «толпе». Зритель вместе с ученым наблюдает за этим из маленького деревянного домика и помогает тем, кому успевает.

«Это целиком авторское кино. Мы делали его на свои деньги, без давления продюсеров или заказчиков, никуда не спешили. Монтаж был сложный, и нужно было, чтобы всё сложилось окончательно. В итоге для меня это оказался лучший опыт за всё то время, что я работаю в кино», — рассказал «Известиям» Арбугаев.

После премьеры на Берлинском кинофестивале «Выход» участвовал в более чем 30 международных смотрах, удостоился ряда наград. В России получил приз на «Послании к человеку», а также стал обладателем главной премии документального кино в стране «Лавр». 24 февраля станет известно, попал ли «Выход» в число номинантов.

Подробности читайте в эксклюзивном интервью «Известий»:

«Выход» — есть: какой российский фильм поборется за «Оскар»