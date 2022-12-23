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Источник сообщил о возвращении мировых брендов ноутбуков в РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В ноябре–декабре поставки ноутбуков известных мировых брендов, прерванные весной 2022 года, возобновились. Об этом «Известиям» рассказал источник, близкий к одному из дистрибуторов электроники.

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В Россию, в частности, начали массово завозить ноутбуки HP, Lenovo, Asus, перечислил он. Ассортимент лэптопов ранее выбывших с отечественного рынка брендов растет, их параллельный импорт налажен, подтвердил сотрудник одного из ритейлеров. Некоторые сложности есть только с поставками HP, добавил менеджер одного из онлайн-ритейлеров.

Продажи ноутбуков возобновились в фирменном интернет-магазине Lenovo, убедились «Известия», — лэптопы исчезли из него весной этого года. Стали доступны портативные компьютеры и в онлайн-магазине GalaxyStore, реализующем продукцию Samsung, при том, что до 24 февраля компания официально не поставляла их в Россию. В управляющей этими магазинами Inventive Retail Group отказались от комментариев.

Ритейлеры и дистрибуторы до последнего времени не могли наладить более-менее регулярные поставки в РФ лэптопов по параллельному импорту, в отличие от смартфонов (исключение — MacBook Air). Участники рынка объясняли это тем, что ввоз портативных ПК рискован из-за непредсказуемой конъюнктуры спроса: курсы валют меняются скачкообразно, цены тоже, и неизвестно, какие модели будут продаваться, а какие останутся невостребованными, объясняли они.

Кроме того, на клавиатуру гаджетов, не предназначенных для продажи в РФ, надо наносить кириллицу, что сопряжено с дополнительными расходами — при этом непонятно, как поставить этот процесс на поток, говорили продавцы.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Lenovo под луной: ноутбуки ушедших брендов снова появились в РФ

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