Снежный буран накрыл американский штат Колорадо

В американском штате Колорадо бушует снежный буран. Опасная ситуация сложилась на автомагистрали, которая соединяет Веллингтон и город Шайенн, штат Вайоминг. Из-за белой мглы на трассе ничего не видно на расстоянии вытянутой руки, передает телеканал «Известия». Водителям приходится ехать с минимальной скоростью, чтобы не угодить в аварию. Кроме того, резко похолодало, установились сильные морозы. Температура воздуха опустилась до –40 °C.

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