Мужчина погиб при столкновении легковушки с «Газелью» в Липецкой области

В Задонском районе Липецкой области в результате столкновения легкового автомобиля и «Газели» погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла утром 22 декабря на альтернативном участке трассы М-4 «Дон». Предварительно установлено, что 44-летняя водитель легкового Volkswagen не справилась с управлением и выехала на встречку, где врезалась в «Газель».

В результате ДТП различные травмы получил 49-летний пассажир иномарки, второй пассажир погиб.

«Погибшему было 59 лет, автомобиль Volkswagen проезжал по территории Липецкой области транзитом», — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области. Как уточняет издание, вместе с пассажиром в аварии погиб его кот.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

20 декабря сообщалось, что на трассе в Свердловской области легковой отечественный автомобиль выехал на встречку и столкнулся с «Газелью». Погибли четыре человека, в том числе беременная женщина.