В Свердловской области четыре человека погибли в результате ДТП
Четыре человека, в том числе беременная женщина, погибли в результате ДТП в Свердловской области. Об этом 20 декабря журналистам сообщили в министерстве здравоохранения региона.
Отмечается, что авария произошла на трассе Нижний Тагил – Нижняя Салда. Водитель отечественной легковушки выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Газелью».
«Шесть пострадавших, четверо погибли, в том числе беременная женщина, двое выжили», — говорится в сообщении ведомства.
По предварительной информации, погибшие водитель легковушки и пассажиры-женщины не были пристегнуты ремнем безопасности и вылетели из салона в момент столкновения.
Ранее, 16 декабря, в Москве водитель сбил на пешеходном переходе бабушку и ее двухгодовалого внука в коляске. Известно, что пострадавшие с ушибами были госпитализированы в травмпункт прибывшим нарядом скорой помощи.