В 2023 году пересмотрят еще 800 требований к бизнесу в рамках «гильотины»

В 2023 году в рамках «регуляторной гильотины» планируется к пересмотру еще 800 избыточных требований для бизнеса. Об этом 22 декабря заявил в интервью «Известиям» статс-секретарь — заместитель министра экономического развития РФ Алексей Херсонцев. Беседа прошла в рамках совещания вице-премьера Дмитрия Григоренко по вопросам совершенствования контрольно-надзорной деятельности.

«Стартовавший в 2019 году механизм представлял собой масштабный проект по пересмотру избыточных обязательных требований (к бизнесу. — Ред). Всего за время его работы было отменено порядка 12 тыс. актов как российского, так и советского периодов. Взамен были приняты 447 новых нормативных актов», — рассказал Херсонцев.

В связи с тем, что не все акты удалось пересмотреть в 2020 году, был сформирован так называемый белый список, в который вошло более 1200 позиций. В перечень заложен механизм, согласно которому находящиеся в нем акты последовательно пересматриваются. В частности, за последние два года по состоянию на декабрь 2022-го были пересмотрены 472 позиции, но в этом году из них пересмотрели только 181.

«Осталось еще 800, они будут пересматриваться уже в следующем году, но всё зависит от сложности пересмотра», — подчеркнул статс-секретарь.

По словам замминистра, есть процедура оценки регулирующего воздействия, которая достаточно эффективно работает уже 11 лет. За январь–ноябрь 2022 года 1079 актов поступило на оценку и 30% документов Минэкономразвития РФ (МЭР) вернуло коллегам с отрицательным заключением.

«Здесь мы настаиваем на необходимости переработки этих актов, чтобы в дальнейшем исключить избыточные барьеры», — сказал Херсонцев.

Есть и другие фильтры: подкомиссия по осуществлению контрольно-надзорной разрешительной деятельности в аппарате правительства, и она имеет более 40 рабочих групп по «регуляторной гильотине». Вся новая регуляторика будет проходить через них.

Отдельный проект в рамках «регуляторной гильотины» — это «гильотина» разъяснений. При участии МЭР и рабочих групп бизнеса в этом году были инвентаризированы более 1 тыс. разъяснений, разбиты по блокам, — 483 разъяснения отменили, 197 — внесли в информационную систему реестра обязательных требований, издали 22 новых разъяснения, по части нормативных актов договорились поменять эти акты из-за их неактуальности.

«Регуляторная гильотина» — инструмент пересмотра и отмены нормативных правовых актов, негативно влияющих на общий бизнес-климат и регуляторную среду. Означает инвентаризацию действующих и обязательных для бизнеса требований. Они пересматриваются с широким участием предпринимательского и экспертного сообществ.

Ранее, 15 июня, в интервью «Известиям» глава «Опоры России» Александр Калинин рассказал, что работа по «регуляторной гильотине» вышла на новый технологический уровень. По его словам, в 2021-м проверок бизнеса было вдвое меньше, чем в 2019 году.