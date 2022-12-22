Реклама
Прямой эфир
Армия
Военный эксперт рассказал о характеристиках гиперзвуковой ракеты «Кинжал»
Общество
Рогозин сообщил о гибели своего помощника в результате удара ВСУ по Донецку
Армия
Герасимов заявил о планах НАТО оспорить право РФ на Северный морской путь
Общество
Путин пошутил над министром финансов Силуановым
Мир
Спецслужбы Британии объявили набор IT-специалистов и знатоков русского языка
Экономика
В 2023 году пересмотрят еще 800 требований к бизнесу в рамках «гильотины»
Общество
Путин заявил о превосходстве молодежи над прежними поколениями
Общество
Пробки в Москве четвертый вечер подряд достигают девяти баллов
Армия
Спецоперация повысила интерес иностранных заказчиков к российским вооружениям
Общество
Путин подвел итоги 2022 года
Туризм
Компания iFly планирует продолжить выполнение рейсов в Египет с 24 декабря
Общество
Мисс Россия – 2022 примет участие в конкурсе «Мисс Вселенная» в США

В 2023 году пересмотрят еще 800 требований к бизнесу в рамках «гильотины»

Минэкономразвития РФ: в 2023 году планируется пересмотреть еще 800 избыточных требований к бизнесу в рамках «гильотины»
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В 2023 году в рамках «регуляторной гильотины» планируется к пересмотру еще 800 избыточных требований для бизнеса. Об этом 22 декабря заявил в интервью «Известиям» статс-секретарь — заместитель министра экономического развития РФ Алексей Херсонцев. Беседа прошла в рамках совещания вице-премьера Дмитрия Григоренко по вопросам совершенствования контрольно-надзорной деятельности.

«С 1 июля в России запустится новый налоговый режим»
Глава «Опоры России» Александр Калинин — о фискальных сборах с малого бизнеса и развитии самозанятых

«Стартовавший в 2019 году механизм представлял собой масштабный проект по пересмотру избыточных обязательных требований (к бизнесу. — Ред). Всего за время его работы было отменено порядка 12 тыс. актов как российского, так и советского периодов. Взамен были приняты 447 новых нормативных актов», — рассказал Херсонцев.

В связи с тем, что не все акты удалось пересмотреть в 2020 году, был сформирован так называемый белый список, в который вошло более 1200 позиций. В перечень заложен механизм, согласно которому находящиеся в нем акты последовательно пересматриваются. В частности, за последние два года по состоянию на декабрь 2022-го были пересмотрены 472 позиции, но в этом году из них пересмотрели только 181.

«Осталось еще 800, они будут пересматриваться уже в следующем году, но всё зависит от сложности пересмотра», — подчеркнул статс-секретарь.

По словам замминистра, есть процедура оценки регулирующего воздействия, которая достаточно эффективно работает уже 11 лет. За январь–ноябрь 2022 года 1079 актов поступило на оценку и 30% документов Минэкономразвития РФ (МЭР) вернуло коллегам с отрицательным заключением.

«Здесь мы настаиваем на необходимости переработки этих актов, чтобы в дальнейшем исключить избыточные барьеры», — сказал Херсонцев.

Есть и другие фильтры: подкомиссия по осуществлению контрольно-надзорной разрешительной деятельности в аппарате правительства, и она имеет более 40 рабочих групп по «регуляторной гильотине». Вся новая регуляторика будет проходить через них.

Отдельный проект в рамках «регуляторной гильотины» — это «гильотина» разъяснений. При участии МЭР и рабочих групп бизнеса в этом году были инвентаризированы более 1 тыс. разъяснений, разбиты по блокам, — 483 разъяснения отменили, 197 — внесли в информационную систему реестра обязательных требований, издали 22 новых разъяснения, по части нормативных актов договорились поменять эти акты из-за их неактуальности.

«Регуляторная гильотина» — инструмент пересмотра и отмены нормативных правовых актов, негативно влияющих на общий бизнес-климат и регуляторную среду. Означает инвентаризацию действующих и обязательных для бизнеса требований. Они пересматриваются с широким участием предпринимательского и экспертного сообществ.

Ранее, 15 июня, в интервью «Известиям» глава «Опоры России» Александр Калинин рассказал, что работа по «регуляторной гильотине» вышла на новый технологический уровень. По его словам, в 2021-м проверок бизнеса было вдвое меньше, чем в 2019 году.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022