Одно из пассажирских предприятий ликвидируют в Казани

В Казани ликвидируют пассажирское автотранспортное предприятие (ПАТП) № 4. Соответствующее постановление подписал глава исполкома города Рустем Гафаров.

Организация расположена на улице Восстания, 100. Согласно документу, ликвидировать ее необходимо до 1 марта 2023 года.

Как уточняет InKazan.ru, до указанного срока предприятие должно погасить все задолженности и соблюсти права работников.

В конце июня сообщалось о модернизации трамвайной сети в Казани. Власти планировали ввести три новых маршрута и вернуть маршрут от железнодорожного вокзала до речного порта, который отменили в 2018 году.