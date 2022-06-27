Трамвайную сеть модернизируют в Казани

В Казани с 2 июля изменят трамвайную сеть. Решение принято из-за многочисленных обращений местных жителей и по результатам анализа действующих маршрутов.

Протяженность нынешнего трамвайного кольца в Казани составляет 34 км. Однако, по словам замглавы исполкома Ильдара Шакирова, которые приводит Inkazan.ru, проверки показали, что трафик распределен неравномерно, есть участки, где вагоны пустуют, а где переполнены. Кроме того, отмечена плохая регулярность маршрутов — она зависит от транспортной ситуации, и любое ДТП приводит к сбою на всем участке.

Власти планируют ввести три новых маршрута и вернуть маршрут от железнодорожного вокзала до речного порта, который отменили в 2018 году. Ожидается, что после оптимизации трамвайная сеть вырастет почти в два раза: со 146 км до 247 км, но количество подвижного состава увеличится лишь на три единицы.

ИА «Татар-информ» также пишет, что появилась и новая концепция работы экскурсионного трамвая. Для туроператоров провели пробный рейс. Участники такой экскурсии получат аудиогиды и подарочный набор, состоящий из треугольника, элеша и напитка.

Также в Казани введут новый пересадочный тариф «Трамвай 60», позволяющий за 60 минут сделать любое количество пересадок, но при прежней стоимости в 31 рубль.