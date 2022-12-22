Самолет Москва-Владивосток экстренно сел в Екатеринбурге 22 декабря. По данным «Известий», пассажирке на борту стало плохо, ее забрала скорая.

По словам пассажиров, возможно у нее начались преждевременные роды.

14 декабря пилоту самолета авиакомпании «Победа», который летел из Махачкалы в Санкт-Петербург, стало плохо в небе. В результате воздушное судно вернулось в пункт отправления, после посадки мужчину госпитализировали. Лайнер прибыл в Санкт-Петербург с семичасовой задержкой.