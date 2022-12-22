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Эксперт предрек рост числа кибератак на Россию в 2023 году

RTM Group: в 2023 году количество кибератак на Россию вырастет на 30%
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Фото: TASS/URA.RU/Вова Жабриков
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В 2023 году в сфере российской информационной безопасности увеличится число хакерских атак. Об этом 22 декабря рассказал управляющий компании RTM Group, занимающейся кибербезопасностью, Евгений Царев.

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«Общее количество атак может вырасти более чем на 30%. В целом нападения станут более сложными. В наступающем году ситуация может осложниться атаками профессиональных киберподразделений других государств, которые пока не участвовали в действиях против России, но могут подключиться в любой момент», — сообщил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Царев отметил, что из-за больших бюджетов спецподразделений в других странах атаки могут стать более опасными. По его словам, чем дороже подготовка, тем она потенциально опаснее.

Кроме того, из-за растущей угрозы в сфере информационной безопасности требования государственных органов будут усиливаться. Теперь ФСБ, Роскомнадзор, ЦБ и другие, вероятнее всего, займутся подготовкой новых законов и правил, направленных на повышение защиты информации, резюмировал эксперт.

О том, что другие страны проводят хакерские атаки на Россию, сообщалось и ранее. Так, накануне министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров признал, что кибератака на видеохостинг RuTube, прошедшая 9 мая, была проведена украинскими хакерами.

Кроме того, в сентябре секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сообщал, что свыше 30 тыс. кибератак зафиксировано с начала лета на интернет-ресурсы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) и региональных избиркомов страны.

По его словам, в том числе зафиксировано 15 случаев атак предельной степени критичности. Большинство из них осуществлялись из-за рубежа.

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