В России может появиться пикап Hyundai Santa Cruz

Российские дилеры приступили к заказам на пикап Hyundai Santa Cruz, который дебютировал в апреле 2021 года. Машина сделана на базе внедорожника Tucson и продается только в Северной Америке, однако легкий грузовик хотят привезти в РФ по системе параллельного импорта, рассказала 22 декабря «Российская газета».

Hyundai Santa Cruz планируют предлагать для россиян по цене от 3 до 3,8 млн рублей.

Пикап будет доступен с атмосферным бензиновым двигателем объемом 2,5 л, чья мощность составит 193 л. с. Мотор работает с восьмидиапазонным «автоматом». Кроме этой связки можно будет заказать турбомотор аналогичного объема, но мощностью 280 л.с. Он будет сагрегатирован с «роботом».

Эксперты авторынка отметили, что во всех комплектациях Santa Cruz представлен с системой полного привода HTRAC с муфтой подключения задней оси.

По своим габаритам машина не очень подходит под коммерческий транспорт, так как при общей длине машины в 4971 мм длина грузовой платформы равна 1323 мм. Собственно, представляя новинку, в Hyundai сразу дали понять, что эта модель не для фермеров, а для любителей активного отдыха.

В США цены на Hyundai Santa Cruz начинаются от $25 450 тыс. (примерно 1,8 млн рублей).

15 декабря стало известно, что завод компании «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», автомобильное предприятие южнокорейского концерна Hyundai в РФ, останется в простое до конца 2022 года. «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» приостановило выпуск автомобилей с 1 марта 2022 года из-за трудностей с поставками комплектующих. С тех пор автокомпания постоянно продлевает сроки простоя, а осенью текущего года появились слухи о том, что в штаб-квартире начали изучать вариант продажи российского предприятия. Завод в Санкт-Петербурге выпускал автомобили Hyundai Solaris, Hyundai Creta и Kia Rio. Предприятие имеет мощность более 200 тыс. машин в год, на нем работает около 2,2 тыс. человек.