Заболеваемость ОРВИ выросла в Хабаровском крае на 41% за неделю
За минувшую неделю в Хабаровском крае зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ и гриппом на 41%. Эпидемический порог превышен на 166,7%.
Наиболее интенсивное распространение вирусных инфекций отмечается среди детей. Высокие темпы роста заболеваемости зафиксированы в 15 муниципалитетах региона.
«В Хабаровском крае выявляются разные виды вирусов — грипп, парагрипп, риновирусная и коронавирусная инфекции, возросла доля пневмоний. Именно поэтому крайне важно разграничивать потоки пациентов в медицинских организациях, сохранять запрет на посещение пациентов в стационаре, проводить утренний фильтр в образовательных организациях», — цитирует ИА AmurMedia руководителя управления Роспотребнадзора региона Татьяну Зайцеву.
Жителей Хабаровского края просят носить маски в медицинских учреждениях, а также соблюдать меры личной безопасности, в том числе проветривать помещения. В условиях 11 стационаров в регионе развернуто 414 коек для пациентов с ОРВИ и гриппом, 270 из них — для детей. При необходимости врачи смогут развернуть еще 183 койки.
Ранее в этот день сообщалось, что в Саратове принято решение досрочно отправить детей на каникулы в связи с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом. Текущая неделя станет последней учебной во второй четверти и в 2022 году.