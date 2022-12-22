Реклама
Прямой эфир
Общество
Генпрокуратура признала нежелательной в РФ шведскую организацию
Происшествия
Число пострадавших в ДТП под Новосибирском детей выросло до пяти
Спорт
Сборную РФ по хоккею с мячом отстранили от участия в чемпионате мира 2023 года
Армия
Российские войска уничтожили до 50 боевиков ВСУ на донецком направлении
Происшествия
ВСУ второй раз за день обстреляли Петровский район Донецка из РЗСО
Армия
Авиация ВКС РФ сбила два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины и вертолет
Экономика
Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 72 рублей впервые с 29 апреля
Происшествия
Двое погибли при обстреле здания в Донецке, где был ранен Рогозин
Мир
В Кремле заявили о нежелании Байдена и Зеленского прислушаться к РФ
Спорт
Мужчинам разрешили участвовать в соревнованиях по синхронному плаванию на ОИ-2024
Мир
В МИД России предостерегли Японию от наращивания военной мощи
Авто
Внедорожник Tank 300 получил сертификат соответствия в России

Заболеваемость ОРВИ выросла в Хабаровском крае на 41% за неделю

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

За минувшую неделю в Хабаровском крае зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ и гриппом на 41%. Эпидемический порог превышен на 166,7%.

Наиболее интенсивное распространение вирусных инфекций отмечается среди детей. Высокие темпы роста заболеваемости зафиксированы в 15 муниципалитетах региона.

«В Хабаровском крае выявляются разные виды вирусов — грипп, парагрипп, риновирусная и коронавирусная инфекции, возросла доля пневмоний. Именно поэтому крайне важно разграничивать потоки пациентов в медицинских организациях, сохранять запрет на посещение пациентов в стационаре, проводить утренний фильтр в образовательных организациях», — цитирует ИА AmurMedia руководителя управления Роспотребнадзора региона Татьяну Зайцеву.

Жителей Хабаровского края просят носить маски в медицинских учреждениях, а также соблюдать меры личной безопасности, в том числе проветривать помещения. В условиях 11 стационаров в регионе развернуто 414 коек для пациентов с ОРВИ и гриппом, 270 из них — для детей. При необходимости врачи смогут развернуть еще 183 койки.

Ранее в этот день сообщалось, что в Саратове принято решение досрочно отправить детей на каникулы в связи с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом. Текущая неделя станет последней учебной во второй четверти и в 2022 году.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022