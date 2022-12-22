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ЦБ продаст ВТБ банк «Открытие» за 340 млрд рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Центробанк продаст ВТБ банк «Открытие» за 340 млрд рублей. Об этом сообщается 22 декабря на сайте регулятора.

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«Стороны договорились, что право собственности на акции ПАО «Банк «ФК Открытие» перейдет к Банку ВТБ (ПАО) не позднее 31 декабря 2022 года при условии исполнения обязательств Банком ВТБ (ПАО) по оплате в полном объеме», — говорится в заявлении.

Отмечается, что независимый оценщик заявил, что рыночная стоимость акций — от 328 млрд до 374 млрд рублей.

Центробанк и ВТБ договорились о сумме 340 млрд рублей, за которые ВТБ получит 100% акций «Открытия». При этом 233 млрд рублей будут оплачены денежными средствами, еще 106 млрд рублей — облигациями федерального займа.

«Для клиентов ПАО «Банк «ФК Открытие» в ближайшее время ничего не изменится: Банк ВТБ (ПАО) намерен сохранить ключевые продукты и сервисы», — сообщили в ВТБ.

Банк «Открытие» попал под контроль ЦБ в пять лет назад в результате санации. На финансовое оздоровление этой группы, в которую входят также дочерние банки и компания «Росгосстрах», регулятор потратил около 530 млрд рублей.

ЦБ планировал разместить пакет акций «Открытия» на бирже (IPO), однако сначала эти планы отложили из-за пандемии, а в 2022 году банк оказался под западными санкциями.

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