ЦБ продаст ВТБ банк «Открытие» за 340 млрд рублей

Центробанк продаст ВТБ банк «Открытие» за 340 млрд рублей. Об этом сообщается 22 декабря на сайте регулятора.

«Стороны договорились, что право собственности на акции ПАО «Банк «ФК Открытие» перейдет к Банку ВТБ (ПАО) не позднее 31 декабря 2022 года при условии исполнения обязательств Банком ВТБ (ПАО) по оплате в полном объеме», — говорится в заявлении.

Отмечается, что независимый оценщик заявил, что рыночная стоимость акций — от 328 млрд до 374 млрд рублей.

Центробанк и ВТБ договорились о сумме 340 млрд рублей, за которые ВТБ получит 100% акций «Открытия». При этом 233 млрд рублей будут оплачены денежными средствами, еще 106 млрд рублей — облигациями федерального займа.



«Для клиентов ПАО «Банк «ФК Открытие» в ближайшее время ничего не изменится: Банк ВТБ (ПАО) намерен сохранить ключевые продукты и сервисы», — сообщили в ВТБ.

Банк «Открытие» попал под контроль ЦБ в пять лет назад в результате санации. На финансовое оздоровление этой группы, в которую входят также дочерние банки и компания «Росгосстрах», регулятор потратил около 530 млрд рублей.

ЦБ планировал разместить пакет акций «Открытия» на бирже (IPO), однако сначала эти планы отложили из-за пандемии, а в 2022 году банк оказался под западными санкциями.