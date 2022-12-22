Пассажир погиб в провалившейся под лед машине в Приамурье
Легковой автомобиль провалился под лед на Зейском водохранилище в Амурской области. Один человек погиб.
Трагедия произошла 20 декабря на несанкционированной ледовой дороге, которая связывает поселки Береговой и Хвойный. Под управлением водителя 1995 года рождения машина Toyota Crown провалилась под лед и затонула. Об этом сообщает Амурская служба новостей.
Пассажир иномарки 1953 года рождения не смог самостоятельно выбраться из салона и погиб.
20 декабря сообщалось о похожем инциденте в Ногликском районе Сахалинской области. Под лед провалился автомобиль Nissan Datsun. Пострадавшего спас очевидец.