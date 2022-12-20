Водитель автомобиля провалился под лед на Сахалине
В Ногликском районе Сахалинской области под лед провалился автомобиль Nissan Datsun с водителем. Мужчину удалось спасти.
На помощь пострадавшему вовремя успел водитель машины Land, который был неподалеку. Он подцепил пикап на буксир и вызволил наполовину находившуюся в воде машину, сообщает ИА SakhalinMedia.
Ранее, 20 декабря, сообщалось, что в Саратовской области на реке Волге водитель снегохода провалился под лед. Мужчина погиб. Обстоятельства случившегося сейчас выясняются.