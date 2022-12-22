Немецкая авиакомпания Lufthansa назвала Болгарию частью России. О ситуации в соцсети рассказал посол Болгарии в США. По словам Георгия Панайотова, его сын должен был лететь с Lufthansa в Софию. Мужчина заказал для мальчика услугу сопровождения, так как рейс был с пересадкой. Авиакомпания сначала опцию согласовала, а в день вылета отменила, передает телеканал «Известия». Отказ Lufthansa мотивировала тем, что Болгария является частью РФ.

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