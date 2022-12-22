Режиссер Бекмамбетов продал студию Bazelevs в России

Российский кинорежиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов продал студию Bazelevs в России. Покупателями выступили генеральный продюсер компании Лала Рустамова и коммерческий директор Тимур Асадов, сообщает 22 декабря РБК со ссылкой на Рустамову.

Рустамова не стала раскрывать сумму сделки, однако отметила, что она носила «коммерческий характер и совершилась на рыночных условиях».

«Деньги, которые обеспечили эту сделку, — это вся наша выручка за 2022 год: прежде всего сборы от кинопроката «Елок 9» и других фильмов, продажа прав на контент на VOD-платформах и телевизионных прав», — рассказала Рустамова.

Уточняется, что в рамках сделки было продано российское юридическое лицо Bazelevs — ООО «Базелевс», за которым останутся права на русскоязычный контент. Бекмамбетов продолжит сотрудничать со студией как нанятый режиссер и сценарист анимационного фильма «Ходжа Насреддин».

Таким образом Бекмамбетов полностью вышел из российского бизнеса, однако американский продакшн остается у него и будет работать в Лос-Анджелесе. Предполагается, что одна из этих компаний либо обе сменят название, пишет РБК.

Бекмамбетов создал Bazelevs в 1994 году. Кинокомпания экранизировала такие фильмы, как «Ночной дозор», «Елки» и «Горько!». С 2006 года у Вazelevs работает представительство в Лос-Анджелесе, на счету которого такие фильмы, как «Особо опасен», «Президент Линкольн: Охотник на вампиров» и «Хардкор».

В конце 2020 года Бекмамбетов рассказывал, почему решил заниматься технологией screenlife. По его словам, в виртуальном мире, в мире соцсетей люди не бояться «взять чужое». В том же месяце состоялась премьера новогодней комедии «Игрок» сопродюсера Бекмамбетова в формате screenlife.