Культурная неделя: выбор «Известий»

Кино

«Бывшие. Happy end» 18+

Режиссер: Антон Мегердичев. В ролях: Любовь Аксенова, Денис Шведов, Эра Зиганшина, Наталья Рогожкина, Сергей Ланбамин, Анастасия Лапина, Петар Зекавица

Продолжение полюбившегося сериала «Бывшие» на большом экране и в полном метре. Яна и Илья познакомились во время реабилитации. По правилам им нужно держаться подальше друг от друга, если они хотят оставаться трезвыми. Но чувства, вспыхнувшие между ними, не дают им этого сделать. Они срывались, расставались, искали счастья с другими, но чем дальше убегали от любви, тем больше их тянуло друг к другу. История позволит им наконец-то выбраться из замкнутого круга, даст шанс на выздоровление и подарит надежду на хеппи-энд.

С 22 декабря в прокате

«Чук и Гек. Большое приключение» 6+

Фото: Кинокомпания ВОЛЬГА

Режиссер: Александр Котт. В ролях: Андрей Андреев, Юрий Степанов-младший, Владимир Вдовиченков, Юлия Снигирь, Александр Самойленко, Тимофей Трибунцев

Два дружных, но озорных брата Чук и Гек живут с любящей мамой в Москве и скучают по папе, который работает далеко на Севере. Решив во что бы то ни стало встретить наступающий Новый год вместе, они отправляются в захватывающее путешествие к таинственным Синим горам. Теперь их ждет самое большое приключение в их жизни, ведь в новогодние праздники возможны любые, даже самые невероятные чудеса.

С 22 декабря в прокате

«Большой. Сезон» 16+

Фото: Онлайн-кинотеатр KION

Режиссер: Анастасия Попова

Премьера документального фильма о закулисье главного театра страны. Большой театр — символ российской культуры со времен Российской империи и до современности. Фильм показывает, что для создания спектакля необходимо участие очень многих людей, служб, цехов, объединенных общими задачами. Среди героев проекта — генеральный директор Владимир Урин, руководитель балетной труппы Махар Вазиев, премьеры Владислав Лантратов и Денис Савин, прима Светлана Захарова, оперные певицы Анна Нетребко и Агунда Кулаева, управляющий оркестром Александр Шанин, режиссер-постановщик Евгений Писарев.

С 24 декабря, в онлайн-кинотеатре KION

«1000 дешевых зажигалок» 18+

Фото: Онлайн-кинотеатре KION

Режиссер: Ирина Обидова. В ролях: Павел Чернышев, Никита Плахотнюк, Елизавета Кононова, Никита Еленев, Софья Аржаных, Иван Капорин

Это реалистичная история о том, к чему может привести подростковый буллинг и безразличие взрослых. В центре истории — двое друзей, Артем и Костя, которые учатся в химико-физическом колледже и любят устраивать провокации на занятиях. После инцидента на уроке ОБЖ Артем и Костя попадают в неофициальный список потенциальных проблемных студентов. Они были аутсайдерами, но быстро становятся главными звездами колледжа.

С 22 декабря, в онлайн-кинотеатре KION

Театр

«Собачье сердце» 12+

Фото: пресс-служба Малого театра

Режиссер: Алексей Дубровский. В ролях: Василий Бочкарев, Игорь Петренко, Виктор Низовой, Михаил Мартьянов, Владимир Носик, Александр Ермаков, Владимир Тяптушкин

Постановка этого спектакля на Исторической сцене приурочена к юбилею народного артиста России Василия Ивановича Бочкарева. 22 ноября 2022 года ему исполнилось 80 лет. Он играет профессора Преображенского. Булгаков — редкий гость в Малом театре. В последний раз это был еще в 2009 году «Мольер («Кабала святош)», где заглавную роль исполнял сначала Юрий Соломин, а затем Василий Бочкарев. Повесть Михаила Афанасьевича «Собачье сердце» — долгожданный сюрприз для поклонников прославленной труппы.

25 декабря, 18:00, Малый театр, Историческая сцена

«Юлий Цезарь LIVE», 16+

Фото: пресс-служба театра

Режиссер Юрий Грымов. В ролях: Петр Ступин, Игорь Яцко, Любовь Новак, Александр Толмачев, Юрий Анпилогов, Надежда Меньшова, Валерия Королева

Трагедия Шекспира о жажде власти и признания, человеческих пороках, любви и предательстве. Режиссер спектакля вводит собственную сюжетную линию, в которой главная роль отведена Народу. На глазах у зрителей Цезарь погибает от рук заговорщиков. Но самое интересное начинается после его смерти: борьба за власть, интриги, неумолимое желание править. Кто станет властвовать вместо Цезаря? Кого предпочтет Народ? Спектакль дает зрителю яркое представление о традициях, героях и антигероях той эпохи.

25 декабря, 18:00, театр «Модерн»

«Огниво» 6+

Фото: пресс-служба театра

Режиссер: Артем Кузин. В ролях: Константин Мирошников, Даниил Попов, Анастасия Кутявина, Варвара Феофанова, Николай Клямчук, Сергей Шадрин, Янина Романова, Ольга Родина

Возможно ли поймать удачу за хвост? Да еще и не за один, а сразу за целых три собачьих? Солдату в сказке Андерсена это удалось. Добыть огниво, взять в жены принцессу и стать королем, невзирая на все трудности, — для этого нужно настоящее везение. А оно, как известно, приходит под Новый год.

25 декабря, 12:00, 15:00, 26–28 декабря, 16:00, «Современник», Другая сцена

«Щелкунчик и Мышиный король» 0+

Фото: пресс-служба театра

Режиссер: Михаил Плутахин. В ролях: Егор Сазыкин, Максим Финогенов, Моряна Анттонен-Шестакова, Александра Мареева, Анна Ефремова, Антон Буглак и другие

Спектакль приурочен к открытию новой площадки — Детской сцены Театра сатиры на Спортивной. Это настоящее шоу для самых маленьких зрителей, здесь соседствуют кукольный театр, театр теней, песни и танцы. Он рассказывает детям о важных вещах: что нужно любить своих близких, заботиться о них, защищать, идти с ними до конца и главное — ничего не бояться, потому что вокруг всегда есть люди, которые тебе помогут. И только тогда случится настоящее волшебство.

24, 25 декабря, 11:00, Детская сцена Театра сатиры на Спортивной

Выставки

«Дом и семья. Картины мирной жизни» 6+

Фото: пресс-служба Русского музея

Это вторая часть выставочного проекта Русского музея «Художники о войне и мире». На выставке будет представлено более 160 работ из коллекции Русского музея, многие из которых мало известны широкой публике. Среди произведений — картины Ивана Крамского, Владимира Маковского, Иллариона Прянишникова, Бориса Кустодиева, Константина Коровина и других мастеров. Живописные работы будут дополнены предметами декоративно-прикладного и народного искусства, лито- и фотографиями.

До 6 марта, Русский музей, Корпус Бенуа (Санкт-Петербург)

«Прогулки мечтателя» 6+

Фото: Василий Буланов

Музей AZ открывает новое пространство особой выставкой. Она приурочена к 120-летию со дня рождения художника Федора Семенова-Амурского. «Художник должен соединять мудрость Сезанна, эмоциональность Ван Гога и наивность Анри Руссо», — говорил живописец. В экспозиции представлено около 50 работ художника. Также можно увидеть скульптуры Игоря Шелковского: именно он организовал первые парижские выставки Семенова-Амурского во Франции в 1988 и 1993 годах.

До 26 февраля, AZ ART на Маросейке

«Далекое Эхо» 6+

Фото: пресс-служба

Пространство SISTEMA GALLERY совместно с мастерской современного искусства Айдан Салаховой представляет выставку произведений учеников МГАХИ им. В.И. Сурикова. В стенах галереи будут представлены работы Михаила Лещева, Дарьи Близнюк, Саяна Байгалиева, Елисаветы Жилкиной, Анастасии Рыкуновой. Основная тема выставки «Далекое Эхо» — соотношение двух понятий: расстояния и эха. Художники стремятся ответить на вопрос: как расстояние влияет на отношения и наоборот?

Представленные работы отражают разные виды дистанции: пространственную, временную, психологическую и духовную; они также выражают различного рода отголоски — зрительные, слуховые, понятийные, литературные и другие.

До 13 января, SISTEMA GALLERY

«Художник эпохи» 6+

Фото: пресс-служба Музея Победы

Это персональная выставка художника-фронтовика Бориса Неменского, который 24 декабря отмечает 100 лет. Проект даст старт череде мероприятий, приуроченных к юбилею живописца. В экспозиции представлено 50 работ из фондов Музея Победы, Центрального музея Вооруженных сил, а также из личной коллекции художника. Картины, этюды, фронтовая графика. Среди знаковых полотен — «Мать» и «Машенька» (Сестры наши). В этих двух картинах запечатлены образы русских женщин — тех, кто как своих родных сыновей встречал солдат в каждом селе и городе, и тех, кто с сестринской заботой ухаживал за ранеными.

До 15 января, Музей Победы

Концерты

«Российский национальный оркестр и Вадим Руденко» 6+

Фото: пресс-служба

В канун католического Рождества всех ценителей классики ждет изысканная программа, составленная из произведений композиторов, чья жизнь и творчество были неразрывно связаны с Веной, — музыкальной столицей Европы XVIII–XIX столетий. Людвиг ван Бетховен: Концерт для фортепиано с оркестром № 3 до минор, соч. 37, Вольфганг Амадей Моцарт: Увертюра к опере «Свадьба Фигаро», Иоганнес Брамс: Симфония № 4 ми минор, op. 98. Свои трактовки шедевров западноевропейской классики в этот вечер представит Российский национальный оркестр и маэстро Константин Хватынец. Солист Вадим Руденко, фортепиано.

24 декабря, 18:00, «Зарядье»

«Уитни: Рождественские песни by Fantine. Концерт в оранжерее» 12+

Фото: агентство RED EVENTS

Самые любимые мировые и советские новогодние хиты в тропиках ВДНХ — солнечный микс джаза, соула, инди и поп-музыки от звезды шоу «Уитни Хьюстон» обворожительной Fantine. Фееричная премьера рождественской концертной программы. Атмосферные праздничные композиции на русском, испанском и английском языках в свежем зрелищном исполнении. Полное погружение в новогоднюю сказку в уникальном экзотическом пространстве.

23 декабря, 20:00, ВДНХ, павильон «Азербайджан»

«Новый год со звездами» 6+

Фото: пресс-служба «Русской филармонии»

Зрителей ждет настоящий музыкальный фейерверк. Во всем мире встреча Нового года неразрывно связана с музыкой Штрауса. Действительно, что может быть прекраснее, чем упоительные, чарующие вальсы, зажигательные, искрометные польки и марш Радецкого. Также гости услышат самые известные новогодние композиции, которые исполнит оркестр «Русская Филармония» и маэстро Фабио Мастранджело. В программе участвуют: солистка Большого театра Дарья Зыкова, тенор Сергей Писарев, звезда мюзиклов Наталия Быстрова и финалист шоу «Голос» Эдвард Хачарян.

26 декабря, 19:00, Дом музыки, Светлановский зал

Фестивали и премии

Премия «Легенды Тавриды» 12+

Фото: пресс-служба арт-кластера «Таврида»

«Легенды Тавриды» — премия-признание, которую учредили молодые деятели культуры и искусства — участники проектов арт-кластера «Таврида» для своих наставников и учителей. Впервые церемония премии пройдет на льду. На один вечер каток в саду «Эрмитаж» превратится в зимнюю «Тавриду». В этот вечер станут известны имена лауреатов. Праздничная церемония соберет на одной площадке экспертов, резидентов, организаторов и партнеров арт-кластера «Таврида». Гости смогут прокатиться на коньках и погрузиться в сказку с парадом новогодних игрушек, интермедиями от артистов уличных театров и яркими перформансами от резидентов. Премия «Легенды Тавриды» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

22 декабря, 19:00, сад «Эрмитаж»