Эксперт рассказал про изучение поставляемого Киеву иностранного оружия

С начала специальной военной операции (СВО) Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли значительные потери. Существенная часть имевшегося у них вооружения и техники уничтожена, заявил 21 декабря на коллегии Министерства обороны глава военного ведомства Сергей Шойгу.

По его словам, для восполнения этих потерь США и страны НАТО в разы увеличили военную помощь киевскому режиму. На поставки оружия Украине 27 стран уже потратили $97 млрд.

Поставки Украине современного оружия из стран НАТО создают для России уникальную возможность ознакомиться с реальной, а не рекламной результативностью западных вооружений и лучше научиться противодействовать им, рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

«Первоначально США и союзники надеялись, что удастся обойтись запасами советского оружия и боеприпасов, с точечными вливаниями современных западных образцов. Его для Киева соскребали со всей Европы. Но из-за огромных потерь этот план не удался и пришлось массово передавать западное вооружение. В руках ВСУ по множеству причин оно работает хуже, чем в НАТО. Мешает не только недообученность личного состава, но и общее несоответствие военного потенциала возможностям целого блока. Это дает нам возможность на практике изучить его не только сильные, но и слабые стороны, а также изучить трофейные образцы», — рассказал эксперт.

По результатам использования многих импортных систем практические выводы уже сделаны и методы противодействия им найдены. Достаточно вспомнить исчезнувшие из инфополя турецкие «Байрактары», которыми так гордились первоначально в Киеве. Не оправдали надежды и такие образцы, как гаубицы М777 или противотанковые ракетные комплексы Javelin.

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