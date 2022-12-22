В Госдуме предложили ужесточить условия регистрации детей в соцсетях

Депутаты Госдумы намерены в начале 2023 года обсудить возможное ужесточение условий пользования детьми интернетом и актуализировать законодательство по защите несовершеннолетних в Сети. Об этом сообщили глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина и первый зампред комитета Государственной думы по просвещению Яна Лантратова.

Как выяснили «Известия», по заказу аппарата Госдумы Государственный университет управления провел масштабное исследование о поведении детей в интернете. В нем приняли участие 26 580 респондентов в возрасте от шести до 18 лет.

72% детей и подростков сообщили, что сталкивались с неприятным содержанием сайтов и в соцсетях. 47% рассказали, что им предлагали в Сети попробовать наркотики, алкоголь или заработать, распространяя информацию о них. При этом 14% признались, что «обратили внимание на предложения заработать».

По итогам исследования специалисты университета госуправления предложили, в частности, разработать и принять закон о соцсетях. Регистрацию в соцсетях специалисты университета предлагают проводить по паспортным данным — в России подростки получают паспорт с 14 лет.

Регистрировать детей, которым меньше 14 лет, смогут родители ребенка или его законные представители.

По мнению экспертов, закон также должен ввести административную и уголовную ответственность за кибербуллинг.

Депутат Госдумы Нина Останина сообщила «Известиям», что в комитете ГД по вопросам семьи, женщин и детей находится на доработке закон 2010 года «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

«Это базовый закон, и мы намерены дорабатывать его в приоритетном порядке», — сказала она.

Депутат Яна Лантратова сообщила «Известиям», что в самом начале 2023 года она планирует провести слушания и заседание рабочей группы по детской безопасности, где будет обсуждаться совершенствование законодательства о защите детей именно в сети Интернет.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Отцы и сети: власти готовят ужесточение законов о доступе детей в интернет