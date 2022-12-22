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Длина светового дня 22 декабря составит минимальные в году семь часов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Продолжительность дня в Северном полушарии Земли 22 декабря составит минимальные в году семь часов, после чего светлая часть суток постепенно начнет прибывать. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

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«День зимнего солнцестояния — самый короткий световой день года в Северном полушарии Земли. Каждый последующий день будет дарить нам немного больше света», — сказали в планетарии.

22 декабря станет началом астрономической зимы в Северном полушарии, в Южном наступит лето.

Отмечается, что к 1 января 2023 года на широте Москвы длина светового дня достигнет 7 часов 7 минут.

Накануне главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила, что в день зимнего солнцестояния 22 декабря в России наступит астрономическая зима. По ее словам, с этого момента начинает увеличиваться продолжительность светового дня. Однако Макарова уточнила, что это станет заметно только с наступлением пика зимы в конце января.

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