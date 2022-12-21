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Астрономическая зима в России наступит 22 декабря

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Астрономическая зима наступит в России в день зимнего солнцестояния 22 декабря. Об этом в среду, 21 декабря, сообщила главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

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«Зимнее солнцестояние придется на 00:48 мск 22 декабря. <…> Начинается астрономическая зима. В старину говорили, что солнце поворачивает на лето, а зима на мороз. С этого момента начинает увеличиваться продолжительность светового дня», — сообщила синоптик ТАСС.

Однако, по ее словам, увеличение продолжительности светового дня станет заметно только с наступлением пика зимы в конце января.

Как отметила метеоролог, наступление астрономической зимы не оказывает прямого влияния на погоду.

Ранее в этот день Макарова сообщила, что 21 декабря в Москве и Подмосковье потеплеет почти на 10 градусов. По ее словам, из-за осадков есть высокая вероятность налипания мокрого снега на ветки и провода. Местами в регионе может быть гололед.

19 декабря научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что к концу недели в Москве начнется небольшая оттепель с температурой от –3 до +3 градусов.

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