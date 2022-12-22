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Источник назвал возможное меню экипажа МКС на Новый год

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Фото: Роскосмос
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К наступающему 2023 году особенных деликатесов к празднику российские космонавты не получат. У семей членов экипажа есть возможность отправить им ряд продуктов, закупленных в обычных магазинах и прошедших особую проверку. Об этом источник сообщил «Известиям».

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Между тем, по его информации, последний грузовой корабль от России отправился на МКС в октябре, и посылок от семей в ракетно-космической отрасли, не содержал. Следующий же «грузовик» полетит лишь в феврале.

Собеседник согласился раскрыть «Известиям» состав подарка космонавтам, отправленного летом, — возможно, из этих продуктов члены экипажа и составят себе новогодний стол.

По словам источника, в ту посылку вошли белый шоколад с миндалем и кокосом и молочный с начинками: бананово-йогуртовой, клубнично-йогуртовой и капучино. Кто-то из экипажа попросил конфеты грильяж в шоколадной глазури и карамель — барбарис и мятную, рассказал собеседник издания.

Также в посылке были сушеный кальмар, чипсы из морских водорослей и морская капуста в кунжутном масле, обжаренный фундук, арахис в какао и арахис в хрустящей корочке, смесь из ананаса и изюма. Из джемов космонавты выбрали персик-манго, клубничный, малиновый и абрикосовый. В посылку вошла и сгущенка — обычная и с арахисом. Были в посылке и соусы — кавказский особо острый, кисло-сладкий с перцем чили, баварский медово-горчичный, суперострый, кетчуп со вкусом укропа и петрушки, горчица, хрен, васаби, майонез с лимонным соком и томатная паста.

Летчик-космонавт, участник космических экспедиций МКС-21/22, МКС-40/41 Максим Сураев рассказал, что к новому году МКС украшают и гирляндами, и мишурой.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Сверхвысокая кухня: что может быть на столе космонавтов в новогоднюю ночь

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