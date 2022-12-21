АвтоВАЗ возобновит производство на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге

АвтоВАЗ перезапустит завод Nissan в Санкт-Петербурге. Предприятие будет выпускать автомобили Lada. Конвейер начнет работу во второй половине 2023 года, передает телеканал «Известия». В Петербурге будут собирать собственный модельный ряд. АвтоВАЗ не будет увольнять действующих работников. Завод Nissan был открыт в 2009 году. Мощность предприятия — до 100 тыс. автомобилей в год.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.