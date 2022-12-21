В Крыму появится спортивно-развлекательный центр почти за 150 млн рублей

В Симферопольском районе Крыма появится новый спортивно-развлекательный комплекс. Об этом в среду, 21 декабря, пишет ИА «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу региональной корпорации развития.

Отмечается, что вложения в проект составят 147 млн рублей. Инвестор при этом не называется.

Комплекс сделает доступным спорт для жителей сел Заречное, Перевальное, Доброе, Мраморное, Лозовое, Пионерское и Краснолесье. Планируется, что в нем оборудуют спортивный зал площадью 1 тыс. кв. м. Также будут открыты шахматная школа, медцентр, стоматологическая клиника, торговые точки и точки общепита.

Как отмечается в материале, всего в Крыму по состоянию на 1 декабря реализуется 250 инвестпроектов, общая сумма выполнения которых составляет 348 млрд рублей.