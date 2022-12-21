Видео. Шойгу рассказал о планах ВС РФ на 2023 год

Видео. Шойгу рассказал о планах ВС РФ на 2023 год

2022-12-21 16:30:29

2022-12-21 16:30:29

2022-12-21 16:30:29

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