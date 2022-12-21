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В больнице Софии перепутали младенцев при выдаче матерям

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Фото: Global Look Press/Michael Weber
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В Софии медики акушерско-гинекологического центра «Шейново» перепутали детей во время процесса их выписки и выдаче матерям. Как сообщает 21 декабря Болгарское национальное радио (БНР), прокуратура страны начала проверку по факту происшествия.

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Инцидент вскрылся через два месяца после того, как одна из пациенток усомнилась в том, что ей выдали ее ребенка, так как в нем не было ни единого визуального сходства с родственниками. После того как молодая мама сделала тест ДНК, ее сомнения подтвердились.

О происшествии сразу же сообщили полиции и прокуратуре, а также второй выписанной в этот же день женщине. Она в свою очередь отказывается делать тест ДНК и утверждает, что взяла не «перепутанного» новорожденного, а своего собственного.

Предварительная проверка показала, что браслеты на руках младенцев и матерей уже при выписке имели разные номера. По одной из версий, детей могли подменить намеренно.

В июле 2017 года сообщалось, что жительница Челябинска, ребенка которой 30 лет назад подменили в роддоме, потребовала возмещения морального ущерба в размере 10 млн рублей. Как ранее писали «Известия», в 1987 году медики перепутали новорожденных детей, появившихся на свет в один день. В результате женщина всю жизнь воспитывала чужую дочь из-за халатности акушерок.

По словам Зои Тугановой, о подмене она догадалась еще в роддоме, но акушерки отказались ее слушать. Таким образом, рожденная в благополучной семье девочка выросла среди алкоголиков. Катя же, воспитанная в семье Тугановых, хорошо училась в школе, после чего получила два высших образования. Родство женщин подтвердил ДНК-анализ, который показал результат 99,9%.

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