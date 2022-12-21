Китайские авто стали лидерами продаж на российском рынке

Доля китайских автомобилей на российском рынке выросла до 34,8%. Об этом 20 декабря рассказало агентство «Автостат».

Китайские автомобильные компании впервые стали лидерами продаж на российском рынке по данным за неделю. По данным агентства, в период с 12 по 18 декабря в России продали 3742 автомобиля китайских брендов, это 34,8% от общего числа проданных машин. Автомобили отечественных брендов разошлись тиражом в 3715 штук, их доля составила 34,5%. Таким образом, «китайцы» впервые стали лидерами российского рынка в легковом сегменте.

В марочном рейтинге по-прежнему в лидерах находится отечественная Lada. C 12 по 18 декабря текущего года было куплено 3489 новых легковых машин этой марки. На втором месте оказался китайский Chery (1439 штук), на третьем — Geely (997 авто). Кроме них, в топ-5 попали корейский бренд Kia (778 машин) и китайский Haval (705 авто).

Среди моделей лидерство тоже сохраняет продукция АвтоВАЗа. По итогам 50-й недели текущего года жители РФ купили 2151 автомобиль семейства Lada Granta. Второе место и звание лучшей иномарки в России завоевал кроссовер Chery Tiggo 7 PRO (741 штука). На третьей позиции расположился еще один «китаец», кроссовер Geely Coolray (663 авто). В первую пятерку вошли и два внедорожника LADA Niva Travel и Niva Legend, 632 и 454 штуки соответственно.

9 декабря ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) предупредила о риске превращения российского авторынка в китайский, так как доля продаж марок из Китая в ближайшие годы может достигнуть 70%. В РОАД также уточнили, что пока по объемам продаж в России лидируют отечественные бренды. За десять месяцев 2022 года было продано 191,9 тыс. автомобилей российских марок и 86,2 тыс. китайских брендов. Пока авторынок новых автомобилей состоит на 69% из российских авто и только на 31% из китайских машин, но в ассоциации полагают, что риск превращения российского авторынка в китайский усугубляется еще и из-за того, что покинувшие РФ автобренды из Европы, Америки и Азии пока не планируют своего официального возвращения в Россию.