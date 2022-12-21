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Общество
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General Motors отзовет 140 тыс. электромобилей Chevrolet Bolt EV

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Фото: Chevrolet
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Компания General Motors объявила об отзыве в Северной Америке электромобилей марки Chevrolet. Из-за риска возгорания под отзыв попадут 140 тыс. электрокаров модели Bolt EV 2017- 2023 модельного года, сообщило 21 декабря агентство Reuters.

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Как выяснил американский автопроизводитель, в некоторых случаях ковровое покрытие в салоне автомобиля может воспламениться после аварии в случае срабатывания преднатяжителя переднего ремня безопасности.

Специалисты объяснили, что пожар может произойти от газа, который выпускает преднатяжитель ремня безопасности в момент ДТП. Газ, взаимодействуя с волокнами напольного коврового покрытия, при возникновении малейшей искры может воспламенить ковры салона.

Автокомпания отзовет в общей сложности около 120 тыс. электромобилей Chevrolet Bolt EV в США и еще 20 тыс. таких же машин в Канаде.

15 декабря General Motors сообщила, что отзывает в Америке 825 тыс. грузовиков и внедорожников. Дневные ходовые огни автомобилей могут не отключаться при включенных фарах, что может вызвать чрезмерное слепящее действие. Отзыв распространяется на различные модели GM, в которые входят Cadillac CT4 и CT5, Cadillac Escalade и Escalade ESV, Chevrolet Silverado 1500, Suburban, Tahoe, GMC Sierra 1500, Yukon и Yukon XL. Машины относятся к 2020–2023 модельным годам.

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